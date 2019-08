Motorrijder gewond bij botsing met auto in Anna Paulowna

ANNA PAULOWNA - Een motorrijder is vanochtend bij een botsing met een auto in Anna Paulowna gewond geraakt. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 9.00 uur op het kruispunt van de Molenvaart met de Middenweg. Door de klap belandde de motorrijder in de berm. Behalve politie, brandweer en ambulancepersoneel kwam ook een traumateam naar de plek van het ongeval.

Automobilist ongedeerd

De automobilist heeft het ongeluk zonder kleerscheuren doorstaan en is voor een verklaring meegenomen naar het bureau. Dat is gebruikelijk bij ongelukken met veel impact, benadrukt een politiewoordvoerder tegenover NH Nieuws.

Inmiddels is de hulpverlening ter plaatse afgerond, al is de weg nog wel afgesloten zodat de politie de toedracht van het ongeluk kan onderzoeken.