Botten gevonden op Texel: politie doet onderzoek

TEXEL - De politie gaat onderzoek doen naar botten die afgelopen week op het strand van Texel zijn gevonden. De stoffelijke resten werden nabij natuurgebied De Muy aangetroffen.

Een woordvoerder van de politie bevestigt tegenover mediapartner Texelse Courant dat het onderzoek is gestart. "Het kan nog wel even duren voordat het is afgerond. Het coldcaseteam heeft namelijk al aardig wat op haar bordje liggen", aldus de woordvoerder.

De afgelopen week werd de foto van de botten gedeeld op Facebook. Ze zijn vermoedelijk afkomstig van een mens, maar dat kan nog niet worden bevestigd.