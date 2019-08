Sluis bij Schellingwoude weer in gebruik na aanvaring tanker

AMSTERDAM - De schade aan de Prins Willem-Alexandersluis bij Schellingwoude als gevolg van de aanvaring eerder deze week is hersteld. Sinds gisteravond is de sluis - onderdeel van de Oranjesluizen - weer in gebruik.

Afgelopen woensdag filmde een sluiswachter hoe een enorm tankschip de sluisdeur ramde, en daarmee veel schade veroorzaakte.

Aanvankelijk hoopte Rijkswaterstaat dat de sluis de nacht na de aanvaring weer gebruikt kon worden, maar uiteindelijk heeft het herstelwerk zo'n anderhalve dag geduurd. Gezien de omvang van de schade, is de wegbeheerder daar best tevreden mee, zo blijkt uit onderstaande tweet.

Bekijk hieronder beelden van de botsing.