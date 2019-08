Deelnemers klaar voor 24-uurs zeilrace: "Het wordt puzzelen, opletten en concentreren"

MEDEMBLIK - Het is vanavond weer tijd voor de start van de 24-uurs zeilrace bij Medemblik. En ondanks dat het prachtig weer wordt, vergt dit juist wat extra concentratievermogen bij de deelnemers.

Prachtig weer wordt het en beter kan niet, zou je denken. Maar dat wordt aanpoten voor de deelnemers van de lange zeilrace bij Medemblik. "Met weinig wind is het intensiever zeilen dan met veel wind. Je moet harder werken om ergens te komen, want je vaart langzamer", vertelt organisator Klaas-Jan Kroon. "Je moet dus meer tactisch gaan varen."

Puzzelen en concentreren

Ook deelnemer Bart Desaunois uit Enkhuizen staat voor een nieuwe uitdaging. "Ik vaar de race elke jaar, maar ik heb nu een nieuwe boot. Dus dat wordt nog even zoeken." Maar hij heeft al wel bedacht hoe hij het beste met het zachte weer om moet gaan. "Gewoon op half wind varen, vanaf de zijkant. Niet er pal tegenin, want dan ga je langzamer. Maar inderdaad: het wordt puzzelen, opletten en concentreren." Uiteindelijk draait het er allemaal om dat ze na 24 uur weer in de haven van Medemblik zijn, met zoveel mogelijk mijlen gezeild. Wie te vroeg of te laat binnenkomt, wordt gediskwalificeerd.

Bart vaart wel op de ouderwetse manier. "Ik doe alles met de kaart en niet met de computer. Dat maakt het spelletje leuker. Maar ik doe ook al twintig jaar mee, dus dat scheelt."

Geen 24 uur wakker blijven

Het belooft weer een spektakel, waarbij de starters vanavond om 19.00 uur vertrekken en zaterdagavond finishen in de haven van Medemblik. Toch hoeven ze niet allemaal 24 uur wakker te blijven. "Wij varen met zijn drieën. Dus je wisselt altijd even af. Op de lange stukken mag er iemand slapen", zegt Bart.