Onderzoek naar veiligheid Telstar-stadion na instorten AZ-dak

VELSEN-ZUID - Na de gebeurtenissen van twee weken geleden in Alkmaar, waar een deel van het dak van het AFAS-stadion instortte, laat het college van Velsen nu het stadion van Telstar op veiligheid controleren. "De voetbalwereld is opgeschrikt door een gebeurtenis die tot veel slachtoffers had kunnen leiden."

Velsen besteedt de veiligheidscontrole uit aan een extern onderzoeksbureau, zo laat de gemeente weten. Benadrukt wordt dat het Rabobank IJmond-stadion jaarlijks wordt gecheckt en er bij die controles geen bijzonderheden aan het licht zijn gekomen.

Het Telstar-stadion 'heeft een andere opzet dan het stadion van AZ', schrijft de gemeente. "Er is sprake van twee separate tribunes aan de oost- en westzijde van het stadion. De overkappingen en de tribunes zijn ook op een andere wijze gebouwd dan in Alkmaar; er zijn namelijk ondersteunende staanders."

De laatste keer dat het Velsense stadion werd gecontroleerd, was begin dit jaar. Behalve op de veiligheid van de constructie wordt daarbij gelet op gebruiksveiligheid, brandveiligheid, sociale veiligheid en de toegankelijkheid van het terrein.

Zonnepanelen

Net als in Alkmaar liggen er op het dak van het Telstar-stadion zonnepanelen. Voordat die geïnstalleerd mochten worden, moest Telstar aantonen dan de constructie het gewicht van de panelen kan dragen. Dat is voldoende aangetoond met een berekening, die is goedgekeurd door de gemeente.

"Hoewel de genoemde veiligheidscontroles geen risico's hebben opgeleverd, menen we dat het goed is om - naar aanleiding van het incident in Alkmaar - extra kritisch te zijn."

FC Utrecht heeft Stadion Galgenwaard ook extra laten controleren na het instorten van het stadion in Alkmaar. Dat stadion is van dezelfde bouwer als het AZ-stadion.