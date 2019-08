'Koelbloedig optreden' boa's bij overval tankstation Zaandam geprezen

ZAANDAM - Twee handhavers van de gemeente Zaandam zijn gisteren door hun eigen leidinggevende en de teamchef van de politie geprezen voor hun rol bij de overval op het tankstation aan het Hof van Zaenden.

Op het moment van de overval stonden de handhavers voor het verkeerslicht voor het tankstation. Vanuit hun auto zagen ze drie overvallers, van wie één gewapend, de pompwinkel uitrennen en in een auto stappen.

'Cruciale informatie'

De handhavers twijfelden niet en zetten de achtervolging in. Terwijl ze achter de vluchtauto aanreden, leverden ze 'geweldig werk' door via een noodoproep 'cruciale informatie' als vluchtrichting en kenteken aan de meldkamer van de politie door te geven.



Lees ook: Overval op tankstation in Zaandam: viertal na achtervolging opgepakt op A10

Al snel nadat de politie het kenteken in het opsporingssysteem had ingevoerd en omringende politieteams had ingelicht, werd de auto op de A10 Noord langs de kant van de weg gezet. De vier inzittenden werden aangehouden en naar het bureau gebracht, waar ze nog altijd vastzitten.

Hun 'koelbloedige optreden' leverde de boa's behalve taart ook een legpenning op.