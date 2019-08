Dit weekend de tuin in en vleermuizen tellen

NOORD-HOLLAND - De Zoogdiervereniging wil graag dat iedereen die dit weekend wat tijd over heeft, vleermuizen gaat tellen. De organisatie hoopt na de tellingen onder meer beter te weten welke soorten vleermuizen er op welke plekken zitten.

Om mee te doen, hoef je maar een ding te doen, zegt de Zoogdiervereniging: vanaf zonsondergang tot het donker is in de tuin te gaan zitten en kijken hoeveel en welke vleermuizen je ziet. De vereniging adviseert mensen die willen meedoen om vanaf 20.30 uur een uurtje in de tuin te gaan zitten. Om een vleermuis goed te kunnen zien, is het handig als je goed zicht hebt op de hemel.

Welke vleermuizen zie je?

Voor het bepalen van de soort heeft de Zoogdiervereniging een zoekkaart gemaakt met de meest voorkomende vleermuizen in Nederland.

Het is belangrijk om vleermuizen te tellen, zegt de vereniging, omdat de dieren 'goede indicatoren zijn voor een duurzame, natuurinclusieve omgeving'.

Wie mee telt, kan hier invullen hoeveel en welke vleermuizen er gezien zijn.