'Amsterdamse afvalverwerker in greep van anarchie'

AMSTERDAM - Achterstallig onderhoud aan de verbrandingsovens is slechts 'een rookgordijn' dat een machtsstrijd op de werkvloer bij de noodlijdende Amsterdamse afvalverwerker AEB verhult, meldt het FD.

De grootste vuilverbrander van ons land is 'al jaren een stuurloos schip'. Het is een komen en gaan van managers. Er heerst 'anarchie op de werkvloer' en er is zelfs sprake van sabotage en brandstichting door eigen medewerkers. Dat zeggen verschillende (oud-)medewerkers en andere betrokkenen met wie Het Financieele Dagblad heeft gesproken. De bronnen zijn anoniem.

Verschillende betrokkenen vergelijken de verziekte cultuur bij de afvalverwerker met die van de ook beruchte Amsterdamse brandweer en het hoofdstedelijke openbaar vervoerbedrijf GVB.