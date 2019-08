Tim (9) vist handgranaat uit water in Enkhuizen

ENKHUIZEN - Even een uurtje magneetvissen met zijn vader nam voor Tim van der Gulik een wel heel bijzondere wending. Want opeens tilde hij een handgranaat uit het water. "Ik dacht wat moeten we doen."

Tim heeft gelijk door dat het om een handgranaat gaat en waarschuwt zijn vader. "Die heeft toen gelijk de politie gebeld." Voor de negenjarige Enkhuizen was het toch ook wel eng: "Best wel ja. Maar ik raakte niet in paniek en bleef rustig."

Uiteindelijk arriveert een explosievenexpert van de politie. Maar omdat er mensen op de schepen in de omgeving zitten moet er gelijk een team van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) komen om de granaat veilig uit het water te halen. Op het moment van publiceren was dat nog niet gebeurd.



'Dit was een stuk enger dan kogels'

Hoe dan ook was het voor Tim een bijzondere avond. "Ik heb wel eens kogels gevangen. Maar dit is een stuk enger dan kogels." En stiekem genoot hij ook best wel van de mooiste vangst die hij ooit heeft gedaan. "Ja, dat wel."