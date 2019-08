AZ speelt gelijk in Grolsch Veste

ENSCHEDE - AZ heeft donderdagavond in de eerste wedstrijd van de play-offs van de Europa League gelijk gespeeld tegen het Belgische Antwerp. In de nauwelijks gevulde Grolsch Veste maakte beide ploegen er een spannende wedstrijd van die uiteindelijk eindigde in 1-1.

AZ had in vroeg in de wedstrijd op voorsprong moeten komen. Na een knappe actie en dito pass van Midtsjø kwam Myron Boadu ook in oog te staan met Bolat, maar zijn inzet werd gekeerd door de doelman van Antwerp.Tien minuten later was het Antwerp wat aanspraak maakte op de openingstreffer. Eerst kon een schot van Juklerod uit een corner ternauwernood gekeerd worden door Bizot en ook op een inzet van Rodrigues moest de AZ-keeper handelend optreden.

Overwicht AZ

In de daaropvolgend fase lukte het AZ om het spel steeds meer naar zich toe te trekken. De grootste kans was voor de nu eens als aanvaller spelende, dan weer als middenvelder opererende Calvin Stengs. Met een knappe actie omspeelde hij twee man in de zestien van Antwerp maar wachtte vervolgens net iets te lang met de trekker overhalen waardoor zijn schot gekraakt werd.

Voorsprong Antwerp

Ondanks het veldoverwicht kwamen de bezoekers op voorsprong in Enschede. Mbokani won een kopduel van Hatzidiakos, die als vervanger van de nog altijd geblesseerde Wuytens speelde, en gaf daarmee Batubinsika een niet te missen kans. De Franse verdediger faalde oog in oog met Bizot niet en zette zo de gasten op een 0-1 voorsprong.

Binnenkant van de paal

In de tweede helft ontsnapten de Alkmaarders aan een grotere achterstand. Rafaelov ontsnapte aan de aandacht van de Alkmaarse defensie en haalde goed uit. Via de binnenkant van de paal belandde zijn inzet vervolgens echter in de handen van Bizot.

AZ ontsnapt

Twintig minuten voor het einde van de wedstrijd gebeurde er plotseling veel in de wedstrijd. Eerst was er een rode kaart voor Antwerp-verdediger Buta. Hij haaldde Wijndal onregelementair neer en pakte daarmee zijn tweede gele kaart. Met tien man waren de Belgen vervolgens wel heel dicht bij de 0-2. Een zeer belangrijke redding van Bizot voorkwam echter verder Alkmaars leed.

Slotoffensief

Met het inbrengen van Gudmundsson, Sugawara en tenslotte Johnsen lukte het AZ om tot een slotoffensief te komen. In de eenentachtigste minuut lukte het AZ eindelijk om het verdiende doelpunt te maken. Op aangeven van Idrissi schoot Boadu via keeper Bolat raak. Ondanks verder aandringen van de Alkmaarders werd er verder niet meer gescoord en was de eindstand derhalve 1-1.

Arne Slot: "Uitslag doet niet recht"

Trainer Arne Slot was na afloop van de wedstrijd duidelijk, hij vond dat AZ aanspraak maakte op de overwinning. Bekijk hieronder het volledige interview met de oefenmeester.



Opstelling AZ: Bizot; Svensson (Johnsen), Hatzidiakos (Sugawara), Vlaar, Wijndal; Midtsjø, Koopmeiners, Ouwejan (Gudmundsson); Stengs, Boadu, Idrissi

Opstelling Antwerp: Bolat; Buta, Batubinsika, De Laet, Juklerod; Haroun, Yma Li, Rodrigues (Hairemans), Refaelov (Arslanagic), Lamkel Ze; Mbokani