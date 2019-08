Omwonenden ontdekken gaslek in Breezand: brandweer voert noodreparatie uit

BREEZAND - Omwonenden van de Molenvaart in Breezand hebben vanavond een gaslek ontdekt.

Een buurtbewoner was in de tuin aan het werkt toen hij gesuis hoorde. Het geluid bleek van een scheurtje in een bovengrondse gasleiding te komen.

De brandweer heeft een noodreparatie uitgevoerd en netbeheerder Liander kwam ter plekke. Vermoedelijk is het scheurtje in de leiding ontstaan door een grasmaaier.