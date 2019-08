Vijf arrestaties voor wapenbezit bij voetbalstadion Enschede tijdens wedstrijd AZ

ENSCHEDE - De politie heeft bij de Grolsch Veste in Enschede vijf mannen opgepakt, die onder meer verzwaarde handschoenen en een honkbalknuppel bij zich hadden. In het stadion speelt AZ tegen Royal Antwerp FC voor een plaats in de groepsfase van de Europa League.

Supporters van de Belgische club zijn niet welkom. Omdat de burgemeester een noodbevel heeft ingesteld, voert de politie veel controles uit op mensen en auto's om de orde te kunnen handhaven.

Vier van de opgepakte mannen zijn Belgen. In hun auto lagen handschoenen die waren verzwaard met zand. De vijfde persoon werd aangehouden in de buurt van het voetbalstadion, met een honkbalknuppel.

Ondanks het feit dat Antwerp-fans niet welkom zijn, zijn er kennelijk toch Belgen naar Enschede gekomen. AZ speelt de wedstrijd in het stadion van FC Twente omdat het eigen stadion in Alkmaar niet te gebruiken is sinds het dak deels instortte.

Er is veel politie aanwezig in de stad. Op de Oude Markt is donderdagavond ook een groot muziekevenement.