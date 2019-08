Gewonde bij steekpartij in Amsterdam Zuidoost

AMSTERDAM ZUIDOOST - Bij flat Kikkenstein in Amsterdam Zuidoost is vanavond iemand gewond geraakt bij een steekincident. Het slachtoffer is volgens getuigen met spoed door een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Volgens de politie was de gewonde man wel aanspreekbaar.

Om 19.20 uur kwam er een melding van een steekpartij in de Kikkensteinstraat bij de politie binnen. Wat er precies is gebeurd, moet nog duidelijk worden. Volgens omstanders is het slachtoffer een jonge jongen.

De politie laat weten dat ze op zoek zijn naar de verdachte. Het gaat om een lichtgetinte man met een 'hoofddeksel', hij is er vandoor gegaan op een BMX, een kleine crossfiets.

Het is het zoveelste geweldincident in dit stadsdeel van Amsterdam deze maand. Vorige week waren er nog drie schietpartijen.