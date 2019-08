Auto in opslagbox in Den Helder volledig uitgebrand

DEN HELDER - Een auto is vanavond volledig in de as gelegd aan Het Arsenaal in Den Helder. De auto stond geparkeerd in een opslagbedrijf.

Rond 18.15 vatte de auto vlam. De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar andere opslagboxen.

Er wordt onderzoek gedaan naar hoe de brand kon onstaan. Niemand raakte gewond.