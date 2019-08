Wilde achtervolging met uit Alkmaar gestolen auto eindigt met crash in sloot

ALKMAAR - Een autodief is vanochtend na een lange achtervolging met de politie gecrasht in een sloot in het Zuid-Hollandse Oud Ade. Het voertuig was gestolen bij een woninginbraak in Alkmaar.

De razendsnelle Audi werd opgemerkt door een automatische nummerplaat-herkenning op de A5. Bij Roelofarendsveen werd de wagen door agenten gespot en kreeg de bestuurder een stopteken.

In plaats van daar gehoor aan te geven, ging de dief er razendsnel vandoor. De politie zette de achtervolging in. Er werden snelheden van boven de 200 km/u gehaald.

Uiteindelijk crashte de bestuurder in een sloot in Oud Ade. De bestuurder is aangehouden en zit vast.