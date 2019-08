Wielerronde rijdt na 28 jaar weer door Oudorp: "It giet oan. Yes!"

OUDORP - "It giet oan. Yes! Ik sprong een gat in de lucht", aldus Rein Jagtenberg toen hij hoorde dat de Ronde van Oudorp weer georganiseerd zou worden. Morgen is het zover. Dan wordt na een afwezigheid van 28 jaar de bekende wielerronde weer verreden.

Jagtenberg was toen - in 1991 - al betrokken bij de organisatie. Inmiddels is hij erevoorzitter van het criterium en adviseert hij de organiserende gebroeders Stoop.

Er is veel veranderd sinds 1991. Waar de renners zich nu kunnen omkleden in een moderne sporthal, belde je toentertijd gewoon aan bij een willekeurig huis. "Meestal zeiden de mensen 'Ja'. Dan kon je mee-eten en drinken", herinnert Jagtenberg zich.

Parcours

Wat het voor Jagtenberg ook bijzonder maakt is dat de start en finish pal tegenover zijn huis in Oudorp is. NH Sport verkende met de organisatie alvast het parcours. Langs meerdere 'wielrenbegrippen' van Oudijk en de put waar Rein zelf onderuit is gegaan.