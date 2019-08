Slechtziende schrijfster heeft succesvolle Facebookpagina voor hulphond Yoko

MONNICKENDAM - Annemiek van Munster uit Monnickendam is slechtziend en wordt daarom letterlijk geleid door haar hulphond Yoko. Sinds april heeft ze een speciale Facebookpagina opgericht, waarop 'Yoko' vertelt over haar avonturen. "Zo probeer ik ook op een leuke manier voorlichting te geven over een geleidehond."

Yoko is een vriendelijke Duitse herder. De vorige hond van Annemiek, Chanda, is inmiddels 11 jaar oud en sinds een jaar met pensioen. Met zijn drietjes trekken ze er dagelijks op uit en verwerkt de Monnickendamse de verhalen op sociale media.

"Mijn naam is Yoko, maar soms 'foei', of 'let op' en best vaak 'doe toch eens normaal'. Als geleidehond help ik dagelijks mijn slechtziende vrouwtje Annemiek over straat. Een serieuze taak waar ik best goed in ben, al zeg ik het zelf". Met deze woorden begon het eerste bericht van Yoko en inmiddels heeft de pagina zo'n 1.500 volgers.

Boeken

Het is niet voor het eerst dat Annemiek figuurlijk in de pen klimt. Eerder schreef ze twee boeken over haar slechtziendheid en maakte ze diverse blogs over haar leven.

NH Nieuws zocht Annemiek, Yoko én Chanda op en maakte onderstaande reportage: