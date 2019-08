Vier drankrijders op de bon bij grote alcoholcontrole na feestavond in Blaricum

BLARICUM - Bij een grote alcoholcontrole na de laatste avond van de Blaricumse kermis heeft de politie vier drankrijders op de bon geslingerd.

De alcoholcontroles werden gehouden op meerdere plekken. Zo stonden de agenten onder meer eerst enkele uren op de Torenlaan in Laren en later op de rotonde Blaricummerstraat/Randweg in Huizen.

Al met al werden er 675 automobilisten gecontroleerd, waarvan er dus vier teveel bleken te hebben gedronken. Eén van de bestuurders had zo diep in het glaasje gekeken dat hij zijn rijbewijs moest inleveren.

Andere boetes

Naast de drankrijders gingen er twee bestuurders op de bon vanwege rijden zonder rijbewijs en nog twee voor andere kleinere vergrijpen.