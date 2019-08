Gio (8) verkoopt zelfgemaakte sleutelhangers voor bedreigde dieren

AMSTELVEEN - De 8-jarige Gio Cruz gaat dit weekend in Amstelveen actie voeren voor bedreigde dieren. Daarvoor opent de jonge filantroop zaterdag een heuse winkel. Vanaf 11.00 uur is iedereen welkom in 'Gio’s Goede Doelen Winkeltje', waar hij zelfgemaakte sleutelhangers, boekenleggers, spelletjes en meer verkoopt.

Ook neemt de kleine ondernemer lege statiegeldflessen in, die hij later op de dag in wil leveren. De gehele opbrengst van de dag gaat naar de adoptie van de stokstaartjes in Safaripark Beeksebergen, schrijft mediapartner RTVA.

Dieren en natuur

Volgens de moeder van Gio is hij veel bezig met goede doelen, en met name voor dieren en natuur. Eerder haalde hij al geld op voor het WNF voor de tijger, het WNC voor de neushoorn en meerdere keren voor Stichting Wildlife. Die laatste stichting faciliteert de adoptie van de stokstaartjes en financiert internationale projecten voor bedreigde diersoorten.

Gio hoopt op veel belangstelling komende zaterdag. In het winkelcentrum heeft hij al posters opgehangen: