Zaanstad krijgt geld van provincie in strijd tegen malafide glazenwassers

ZAANSTAD - Zaanstad gaat de strijd aan tegen malafide glazenwassers. De provincie Noord-Holland draagt 50.000 euro bij aan een proef van de gemeente om ondermijning van de overheid te bestrijden. Het doel van de proef is om het lokale bestuur weerbaarder te maken tegen ondermijnende criminaliteit.

Zaandam zou vol zitten met glazenwasbedrijfjes die het niet zo nauw nemen met de regels. Uit onderzoek van de gemeente vorig jaar bleek dat er zeker 195 glazenwassersbedrijven actief zijn.

Intimidatie en geweld

De glazenwasser houden zich onder meer bezig met intimidatie en nemen met geweld wijken in van andere glazenwassers. Een jaar geleden waren Zaanse glazenwassers veelvuldig in het nieuws toen zij plotseling opdoken in Utrecht. Volgens RTV Utrecht zouden de Zanen klanten vertellen dat hun vorige glazenwasser failliet is en dat zij de dienst hebben overgenomen.

Vergunning en toezicht

De gemeente wil een verplichte vergunning instellen voor glazenwassers, om zo meer controle te kunnen uitvoeren. Daarnaast wordt de handhaving en het toezicht op de Zaanse glazenwasindustrie flink opgeschroefd. Hiermee wil de gemeente zorgen dat bonafide glazenwassers niet langer lijden onder de activiteiten van malafide glazenwassers.

Zaanstad maakt als eerste gemeente gebruik van de subsidiemogelijkheid en betaalt zelf ook 50.000 euro aan de proef.