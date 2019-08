Weer enkele explosieven gevonden op het strand van Den Helder

DEN HELDER - De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is gisteren weer naar het strand van Den Helder gegaan om explosieven op te ruimen. Zowel strandzoeker Ed Mallekoote als een Duitse toerist hadden explosieven of resten daarvan gevonden. Ed had de opruimingsdienst geïnformeerd en ging samen met de dienstdoende agent naar het strand.

Dat meldt onze mediapartner LOS Den Helder.

"Ik ben woensdag weer eens op pad gegaan en trof vrij snel van alles aan", aldus Mallekoote. Hij vond bij Strandslag Duinoord kleine munitie, een Franse mortierontsteker en iets wat mogelijk een antitankgranaat is. "Een Duitse toerist had een brisantgranaat opgegraven bij Strandslag Falga. Dit werd eerst aangezien voor een stuk staal, maar bleek dus iets ernstiger."

'Strand ligt vol'

De vondsten zijn gedaan op stukken strand die vorig jaar zijn onderzocht en waarvan werd gemeld dat het strand schoon is. "De gemeente Den Helder kan zeggen wat ze willen, maar het strand ligt gewoon vol met deze bende", stelt Mallekoote. "Nadat het strand afgelopen jaar schoon was verklaard ben ik nog twee keer op het strand geweest, voordat ik ernstig ziek werd. Beide keren kwam de explosievenopruimingsdienst naar het strand om op te ruimen. Hhoe kan het dat het strand schoon verklaard wordt?"

Lees ook: Weer drie explosieven gevonden: "Strand Den Helder nog lang niet schoon"

Hij vervolgt: "Nu, na al die tijd dat ik weer eens op het strand te zien ben, zie ik het resultaat. Nee, ik zoek er niet naar, het ligt er in grote getale. Dan graaft een toerist vervolgens een gat en hij haalt ook een granaat naar boven, van groot kaliber. Gaat men nu ook zeggen dat mensen met een schep er naar op zoek zijn. Kom op zeg."

Niet goed onderzoek

Volgens Mallekoote is er niet goed onderzoek gedaan naar explosieven op het strand. "Maar de gemeente is wel voorzien van een vrijbrief, niet meer en niet minder. Na de 'schoonstrandverklaring' ben ik drie keer op het strand geweest en drie keer kwam ook de explosievenopruimingsdienst."

De Nieuwedieper is niet van plan nog meldingen te doen bij de politie. "Wie nu nog durft te zeggen dat het strand schoon is, moet zich laten nakijken. Ik probeer behulpzaam te zijn en ze behandelen je schandalig, ik ben er nu echt klaar mee. Als men zo met mensen omgaat die behulpzaam zijn… ik doe geen meldingen meer."