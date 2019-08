Gestolen taxi van Jolanda uit Hilversum is terug, maar wel total loss

HILVERSUM - De Hilversumse taxichauffeuse Jolanda Baegen heeft haar gestolen taxi weer terug. Maar of ze daar ook zo blij mee moet zijn, weet ze zelf ook niet. De auto is total loss teruggevonden in de buurt van Den Haag.

De taxi van Jolanda werd vorige week gestolen voor de deur van haar huis. De auto werd hoogstwaarschijnlijk meegenomen door twee jonge jongens die zonder uitnodiging op een huisfeestje van haar dochter waren. De sleutels van de auto lagen op tafel, toen het feestje afgelopen was bleken ze weg. Later die nacht bleek ook haar auto gestolen.

Zonder taxi heeft Jolanda geen werk. "Dit betekent het einde van mijn bedrijf, ik moet een uitkering aanvragen", vertelde ze gisteren hevig geëmotioneerd aan NH Nieuws. De auto bleek spoorloos en tot overmaat van ramp bleek de verzekering geen schade uit te keren. Jolanda deed daarom een oproep om uit te kijken naar haar taxi en zocht zelf ook de regio af.

Teruggevonden

De taxi is nu terecht, maar niet in al te beste staat. "Ik werd gisteren gebeld door de politie. Ze vertelden dat ze de auto hadden teruggevonden, maar dat ze geen goed nieuws hadden. Van de auto blijkt weinig over te zijn, maar ik heb hem zelf nog niet gezien. Ik weet ook nog niet of ik dat wel wil", vertelt Jolanda.

De politie bevestigt dat ze de auto inderdaad hebben gevonden. Dat gebeurde nadat de bestuurder van de auto enkele verkeersovertredingen beging. Over de staat van de auto van Jolanda kan de politie vanwege het onderzoek nog niets zeggen. Wel vertelt een woordvoerder dat er meerdere personen in de auto zaten en dat van hen gegevens zijn genoteerd.

Hoe nu verder

Of Jolanda blij is nu haar taxi weer terug is, weet ze niet. "Ik had het liefst natuurlijk dat hij zonder krassen en deuken weer terug was. Nu heb ik alsnog geen auto en kan ik alsnog mijn werk niet doen. Het is natuurlijk nog maar de vraag hoe dit afloopt. Ik heb wel hoop dat ik er nog iets voor terug krijg. Ik kan nu ook met meer bewijs naar de verzekering stappen en ook de politie heeft de auto en weet wie de daders zijn. Ik blijf knokken", vertelt Jolanda.

Inzamelingsactie

Ondertussen is op internet spontaan een inzamelingsactie begonnen om Jolanda aan een nieuwe taxi te helpen. De actie is opgezet door de 18-jarige Youri den Dekker. "Ik vind het heel bijzonder dat zo'n jonge jongen, die ik verder helemaal niet ken, dit voor mij doet. Ik hoop oprecht dat het lukt", vertelt Jolanda

Het streefbedrag van de actie is 18.000 euro. De teller staat tot nu toe op 70 euro.