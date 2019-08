Beveiliging bedreigde burgemeester Haarlem afgeschaald

HAARLEM - De beveiliging van de bedreigde Haarlemse burgemeester Jos Wienen is flink afgeschaald. Wienen kan weer zonder beveiliging over straat en woont regelmatig weer thuis. Dat vertelt hij in een interview met NH Nieuws dat later vanmiddag verschijnt.

Sinds Wienen ongeveer een jaar geleden te horen kreeg dat hij zwaar bedreigd werd, leefde hij lange tijd met zware veiligheidsmaatregelen. De eerste, voor het publiek zichtbare, veiligheidsmaatregelen werden in de tweede week van september duidelijk. Zijn huis in het centrum van Haarlem werd dag en nacht bewaakt. Politie surveilleerde door de straat en rond het huis zijn beveiligingscamera's opgehangen.

Lees ook: Ondergedoken burgemeester: zes vragen aan Jos Wienen

Later werd hij dag en nacht gevolgd door zwaarbewapende politieagenten. Ook waren er agenten op de Grote Markt van Haarlem te zien op de momenten dat de burgemeester in het stadhuis was.

Later meer