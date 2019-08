Originele tegeltjes 'terug' op station Naarden-Bussum

GOOISE MEREN - Nu er toch al meer dan drie weken geen treinen rijden rond station Naarden-Bussum vanwege werk aan het spoor, wordt er ook een nieuwe vloer gelegd in de stationshal. Achter de nieuwe bruine tegeltjes schuilt een bijzonder verhaal.

"Het station komt uit 1925 en we wilden de oorspronkelijke tegel terugbrengen in de vloer," vertelt Krista Nieuwenhuizen, projectontwikkelaar bij ProRail. Maar dat was een lastige klus, omdat de originele tegeltjes al decennia geleden waren vervangen. "We hebben wel in de archieven gezocht, maar aan zwart-wit foto's zie je niet zoveel."

Unieke vondst

Het was dan ook stom toeval dat Krista plots de tegeltjes tegen het lijf liep. "Ik was op bezoek bij vrienden in Hilversum, keek naar de keukenvloer en zei: 'Wat een prachtige tegeltjes!'. Bleken het de originele tegels van station Naarden-Bussum te zijn. Ik viel bijna van m'n stoel, echt een unieke vondst."

ProRail besloot de oorspronkelijke tegeltjes in een nieuw jasje te steken en na jaren van ontwikkelen en testen, is daar nu het resultaat. "Ze zijn erg mooi geworden, ik hoop dat ze weer honderd jaar meegaan," zegt Krista. De vloer heeft zelfs de reizigers nodig om nóg mooier te worden. "De tegeltjes lijken hetzelfde, maar er zijn elf verschillende kleuren. Hoe meer ze slijten door gebruik, hoe beter je dat ziet."

Anti-slip

Uiteraard moet het nieuwe tegeltje aan de normen van nu voldoen. "Ze moeten goed te reinigen zijn en stroef aanvoelen, voor de mensen die naar hun trein rennen," vertelt Krista.

Bij de Historische Kring Bussum zijn ze ook blij met de nieuwe vloer. "Ja, dit voegt echt wat toe aan het station," zegt Jaap van Hassel. "Ik ben benieuwd hoe mensen maandag het station weer gaan ervaren."

Einde werkzaamheden

De werkzaamheden aan het spoor rond station Naarden-Bussum zijn overigens bijna klaar. Vanaf maandag rijden de treinen gewoon weer.