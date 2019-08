Zwemwedstrijd vervalt definitief bij Kwartje Triathlon: darmbacterie te hardnekkig

ANNA PAULOWNA - Het zwemonderdeel van het Kwartje Triathlon in Anna Paulowna gaat zaterdag definitief niet door. Ook uit de laatste meting is gebleken dat er een te hoge concentratie van een darmbacterie in het water zit. Daarom wordt de triatlon vervangen door een zogeheten run-bike-run, dat houdt in dat deelnemers twee keer hardlopen en één keer fietsen.

Dat geeft de organisatie van de triatlon aan.

Er werd vorige week dinsdag voor het eerst gemeten. Toen was er nog niets aan de hand bij de brug, maar werd wel de e-colibacterie gevonden bij de jachthaven en een andere darmbacterie bij zowel de jachthaven als het sturfstrand. Hoewel vrijdag de e-colibacterie was teruggedrongen, bleek de andere darmbacterie er nog steeds te zitten.

Vandaag is dus gebleken dat het water definitief werd afgekeurd. De concentratie was zelfs hoger dan eerder.