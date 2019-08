Records windracen gaan sneuvelen op de dijk bij Den Helder

DEN HELDER - De eerste racedag van Racing Aeolus is nog maar amper begonnen of er klinkt al gejuich. Het Canadese team heeft bij de eerste rit tegen de wind in al een record verbroken. Officieus want de wedstrijd was nog niet begonnen maar het beloofd wat voor de komende races.

"Het team uit Canada komt altijd erg goed voorbereid aan de start", vertelt voorzitter Hans Verhoef van Racing Aeolus. Vanuit de hele wereld zijn teams naar Den Helder toe gekomen om de komende dagen tegen de wind in te racen. Er zijn naast Canadezen, Turken, Duitsers en Denen natuurlijk ook Nederlandse teams.

"Wij zijn nog aan het testen", zegt Freerk Scheffer van de Hogeschool van Amsterdam. "Er zijn enorme verschillen: de een komt met een omgebouwde skelter, de ander met Formule 1 materiaal. Maar de sfeer is heel goed en wij zijn erg blij met onze wagen". Naast de HvA doet ook InHolland uit Alkmaar mee aan de races.

Niveau omhoog

Bij Hotel Den Helder zijn vanmorgen nog een aantal teams druk aan het werk. Het team uit Turkije kreeg gisteravond laat pas de wagen binnen en zijn nog druk aan het sleutelen. "Je merkt dat het niveau elk jaar omhoog gaat", zegt Verhoef. "Leuk dat je nu ook merkt dat de mensen nu ook door het bedrijfsleven gevonden worden. Die stonden hier afgelopen jaren nog met een windwagen en werken nu bijvoorbeeld bij Vattenfall."

Vandaag is de wind perfect. Er zullen meerdere races worden gehouden waaronder dragraces waarbij de wagens tegen elkaar rijden in een directe wedstrijd. Ook de komende dagen wordt er nog gestreden op de dijk. Zaterdag kunnen kinderen zelf een wagen komen bouwen om het echte Racing Aeolus-gevoel te krijgen.