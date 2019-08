Plan voor kabelbaan over het IJ toch weer op tafel, wethouder spreekt van 'mooi initiatief'

AMSTERDAM - Het plan om een kabelbaan over het IJ aan te leggen, ligt toch weer op tafel. De gemeente vond het in 2015 nog 'geen bruikbaar idee', maar is inmiddels bereid om te kijken naar de mogelijkheden.

Initiatiefnemers Bas Dekker en Willem Wessels hebben de ontwerpen al klaarliggen. "Ons streven is om de kabelbaan in 2025, bij de viering van 750 jaar Amsterdam, te openen. Dat is haalbaar", vertellen ze aan De Telegraaf.

Het idee is om de kabelbaan in twee fases op te knippen. Als eerste moet er een verbinding komen tussen de NDSM-werf en de Minervahaven. Later wordt daar een kabelbaan van de Minervahaven naar de Hemknoop aan toegevoegd.

Haalbaarheid

In eerste instantie was de gemeente sceptisch over het plan. De mannen hebben daarom met behulp van crowdfunding zelf onderzoek laten doen naar de haalbaarheid ervan.

In 2017 bleek de gemeente toch mee te willen werken aan een vervolgonderzoek. Uit de verzamelde gegevens blijkt dat er zo'n 3.500 mensen gebruik zouden kunnen maken van de kabelbaan. In de tweede fase kan dat oplopen tot 8.000 gebruikers.

'We hebben het ontwerp zo gemaakt, dat er in de bakjes gemiddeld zo'n 35 mensen kunnen', vertelt Dekker. 'Ook is er ruimte voor de fiets. Er passen per bakje zo'n tien fietsen en personen. In ongeveer vier minuten ben je dan over het IJ.'

140 miljoen

Maar voor het zover is, moeten de initiatiefnemers nog wel het benodigde geld op kunnen halen. 'Als we het traject doortrekken naar de Hemknoop komen de kosten in totaal op 140 miljoen uit', zegt Wessels. 'Er zijn al banken, grote bedrijven en geldschieters die veel willen investeren in dit plan.'

Mogelijk kan het hoge bedrag ook nog gedeeltelijk terugverdiend worden door dagjesmensen aan te trekken. Al benadrukken de initiatiefnemers dat het plan in principe niet op toeristen gericht is.

'Het is absoluut geen attractie, maar moet een nieuwe, elektrische openbaarvervoermethode worden', zeggen de mannen. Daarom zouden reizigers ook met hun ov-chipkaart van de kabelbaan gebruik kunnen maken.

'Mooi initiatief'

Ook de gemeente ziet de kabelbaan inmiddels als geschikt vervoersmiddel. Eerder moest de commissie 'Sprong over het IJ' - die advies uitbrengt over de komst van de Javabrug - zich nog over het plan buigen. Maar inmiddels is dat niet meer zo, bevestigt een woordvoerder van verkeerswethouder Sharon Dijksma. 'Het is een mooi initiatief en we zijn momenteel aan het kijken wat er mogelijk is.'

Daarnaast heeft de gemeenteraad het college verzocht om zich in te spannen voor het plan. Het college zou daarbij met de initiatiefnemers om tafel moeten gaan om de kostenverdeling en de planning te bespreken.