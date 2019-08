Dronken brokkenpiloot rijdt door na aanrijding in Alkmaar

ALKMAAR - Een dronken automobilist is vanochtend doorgereden nadat hij in Alkmaar een ongeluk had veroorzaakt. De man is inmiddels aangehouden.

Een 48-jarige Alkmaarse sloeg vanochtend rond 6.00 uur vanaf de N242 de Westdijk op toen ze op haar weghelft een tegenligger zag naderen.

Door hard te remmen en de berm in te sturen probeerde ze een aanrijding te voorkomen. Dat lukte niet, want de tegenligger botste alsnog bijna frontaal op haar auto.

Paar woorden gewisseld

Beide auto's raakten beschadigd, maar de twee bestuurders bleven ongedeerd. Direct na het ongeluk wisselde de Alkmaarse nog een paar woorden met de man, maar al snel besloot hij de spreekwoordelijke benen te nemen en weg te rijden.

De vrouw seinde daarop de politie in, die de brokkenpiloot iets verderop in het vizier kreeg. Hij bleek 2,5 keer meer te hebben gedronken dan toegestaan. Hij is aangehouden voor rijden onder invloed het doorrijden na het ongeluk.