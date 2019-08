Castricum zet 'engelen' in het zonnetje na levensreddende reanimatie in supermarkt

AKERSLOOT - Acht inwoners van Castricum zijn door de gemeente geprezen voor hun rol bij een levensreddende reanimatie in een supermarkt in Akersloot. De vader van het slachtoffer had de gemeente gevraagd hen in het zonnetje te zetten.

De acht kwamen in actie toen op 30 juli een vrouw in de Deen in Akersloot onwel werd. Wat haar exact mankeerde, is niet bekendgemaakt, al laat de gemeente weten dat zij het dankzij hun inzet heeft overleefd.

Naast een bos zonnebloemen kregen ze in de supermarkt uit handen van loco-burgemeester Paul Slettenhaar de zogeheten 'oorkonde van reddende engelen' uitgereikt.

Belang EHBO-cursus

Behalve het uiten van waardering voor hun 'goede handelen' wil de gemeente daarmee ook het belang van EHBO, reanimatietraining en AED benadrukken. "Zo zie je maar weer eens hoe belangrijk het is dat we inwoners hebben die zich op EHBO-cursussen en trainingen goed laten scholen."