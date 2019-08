Bejaarde man (86) buiten westen geslagen en van peperduur horloge beroofd

HEEMSTEDE - Met een harde klap op het achterhoofd is gistermiddag een 86-jarige man in Heemstede buitenwesten geslagen. Eenmaal bijgekomen was het slachtoffer onder andere zijn dure Rolex-horloge en Rayban-zonnebril kwijt. Een getuige van de brute straatroof zag twee verdachten in een auto met Duits kenteken vluchten.

Dit alles zou rond kwart over twee op de Torenlaan in Heemstede hebben plaatsgevonden. Het slachtoffer liep man met boodschappen naar zijn auto die daar geparkeerd stond. Korte tijd later werd de bejaarde Noordwijker door voorbijgangers gevonden, terwijl hij buiten bewustzijn naast zijn auto lag.

Lees ook: Meisje (17) bestolen in Amsterdam, dader filmt roof

Duits kenteken

Een getuige zou de verdachten hebben zien wegrennen in de richting van een grijze Peugeot voorzien van een Duits kenteken beginnend met DU. Deze auto zou met hoge snelheid weggereden zijn in de richting van het Groenendaalse bos.

De politie zoekt getuigen of camerabeelden uit de omgeving van de Torenlaan.