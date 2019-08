Slaan en schoppen voor zieke Carmen (5), die elke dag moet vechten

ZANDVOORT - 'Vechten voor Carmen' heet de Zandvoortse liefdadigheidsactie van aanstaande zondag die in het teken staat van de ongeneeslijk zieke Carmen (5). Door kickbokstraining, een bootcamp- of yogales te volgen zamelen deelnemers geld in dat nodig is voor de zorg voor het Zandvoortse kind.

Decor van deze speciale dag is strandpaviljoen Buddha Beach in Zandvoort. Jeroen Pijtak en vrienden hingen daar een aantal jaar geleden bokszakken op en begonnen zo hun eigen kickboksschooltje. Weg uit de sportschool, maar wel met professionele trainers.

Frustraties

Jeroen: "Tijdens een training was Carmen met haar gezin daar ook aanwezig. We raakten aan de praat. Dat was best gek. We hadden net tegen die zakken getrapt en onze frustraties weggebeukt toen we beseften dat Carmen al vijf jaar elke dag 24 uur per dag aan het vechten is. Daarna besloten we iets voor haar te gaan doen."

Carmen heeft een zeldzame stofwisselingsziekte, waardoor ze meervoudig gehandicapt is. Ze is blind, slechthorend, niet mobiel en breekt regelmatig haar botten.

Barbecue

Zondag kunnen volwassenen en kinderen meedoen. Inmiddels hebben 67 deelnemers zich aangemeld. Voor 30 euro kunnen ze kickboksen, bootcampen of een yoga-les volgen, kinderen betalen 20 euro. Voor de kinderen is een apart natuurprogramma op het strand bedacht. En er is een springkussen. Tussen de middag gaat de barbecue aan en staan hamburgers op het menu. Leraren zetten zich belangeloos in.