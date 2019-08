'Ook gaswinning Noord-Holland staken vanwege stikstofuitstoot'

NOORD-HOLLAND - Een collectief van natuur, milieu- en bewonersorganisaties roept de overheid op om alle activiteiten van gas- en oliewinningsbedrijven waarbij stikstof vrijkomt - waaronder die in Noord-Holland - stil te leggen. Pas als vaststaat dat de natuur voldoende beschermd wordt, zouden de bedrijven hun activiteiten mogen voortzetten, bepleiten de organisaties.

Aanleiding voor de eis, die wordt geformuleerd in een open brief gericht aan Johan Remkes (voorzitter van het adviescollege stikstofproblematief) is de ontdekking dat gaswinner Vermillion voor een gasveld in het Friese Noordwolde de natuurvergunning niet op orde had.

Het Canadese bedrijf stond op het punt om in Noordwolde een nieuwe boring te starten. Nadat omwonenden hadden ontdekt dat de vergunning ontbrak, stak de het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) daar een stokje voor. Het ministerie sommeerde het bedrijf haar activiteiten in Noordwolde per direct voor onbepaalde tijd te staken.

Stikstof in Natura 2000-gebied

Volgens een woordvoerder van het ministerie leiden nieuwe boringen in Noordwolde tot stikstofuitstoot in het Fries-Drentse Natura 2000-gebied Wold & Leggelerveld. Hoewel de concentratie extra stikstof die vrijkomt bij nieuwe boringen naar verwachting laag is, moeten bedrijven ook voor 'kleine stikstofdeposities' een vergunning hebben, aldus het ministerie.

Veruit het meeste gas wordt nog altijd in de noordelijke provincies gewonnen, al zijn er ook in andere provincies (kleinere) gasvelden te vinden. Ook onze provincie telt enkele tientallen kleinere velden, waaronder gasveld Middelie. De winning van gas uit dat veld bleek vorig jaar de oorzaak van een lichte aardbeving, die vooral in het nabijgelegen Warder werd gevoel.

Tientallen actuele initiatieven

"In Nederland zijn tientallen actuele initiatieven voor nieuwe, meer en langere gaswinning uit kleinere gasvelden in de provincies Friesland, Drenthe, Groningen, Overijssel, Noord-Brabant, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland", schrijft het collectief.

Voor het grootste deel van Noord-Hollandse locaties geldt dat er geen plannen zijn voor nieuwe boringen, maar voor de velden in Schagen en Slootdorp (Hollands Kroon) zijn die plannen er wel. Bovendien liggen die velden in de buurt 'stikstofgevoelig Natura 2000-gebied', waardoor de situatie daar vergelijkbaar is met de winningslocatie in het Friese Noordwolde.

Of de gaswinningsbedrijven voor de locaties in Schagen en Slootdorp wél over de noodzakelijke natuurvergunningen beschikken, is niet duidelijk. Voor het collectief maakt dat echter geen verschil: zij roept de overheid op om direct alle activiteiten waarbij stikstof vrijkomt, stil te leggen totdat vaststaat dat de natuur binnen en buiten Natura 2000-gebieden niet extra onder hun activiteiten lijdt.

Aanvragen opnieuw nalopen

Gevraagd naar vervolgstappen voor de locatie in Noordwolde zegt Vermillion tegen Friesch Dagblad dat alle aanvragen opnieuw worden nagelopen. Zo lang het bedrijf de ontbrekende natuurvergunning niet in bezit heeft, ligt het werk op de locatie in Noordwolde op last van het ministerie in ieder geval stil.

Niet alleen gaswinningsbedrijven hebben te maken met strenge wet- en regelgeving rondom stikstofuitstoot. De verwachte extra stilstofuitstoot kan bijvoorbeeld ook de organisatie van de Grand Prix in Zandvoort in de weg gaan zitten. Eerder deze maand kondigde platform Rust bij de Kust nog aan in bezwaar te gaan tegen vergunningsaanvragen voor projecten die voor extra stilstofuitstoot zorgen, zoals de aanleg van extra wegen.