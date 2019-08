Veel vertraging door ongelukken op de A9 richting Amsterdam

VELSERBROEK - Door een ongeluk op de A9 ter hoogte van Velserbroek is vanochtend in de richting van Amsterdam een flinke file ontstaan.

Automobilisten moeten rekeningen houden met een vertraging van ongeveer een half uur. Er is één rijstrook afgesloten. Het is nog onduidelijk wanneer die weer opengaat.

Even verderop de A9 ging het vanochtend ook mis. Richting Diemen tussen Amstelveen en knooppunt Holendrecht loopt de vertraging weer op tot ongeveer een half uur. Ook daar is een rijstrook dicht door een ongeluk.

Op de A10 tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt De Nieuwe Meer is ook een ongeluk gebeurd. Ook daar is één rijstrook afgesloten. Er is een minimale vertraging van zo'n tien minuten.