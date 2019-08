Weer miljoenentegenvaller voor bouwer zeesluis IJmuiden

IJMUIDEN - Opnieuw een dure tegenvaller bij de bouw van de zeesluis in IJmuiden. Het bedrag van 3,7 miljoen euro aan onvoorziene uitgaven die bouwbedrijf BAM in de eerste drie maanden van dit jaar voor z'n kiezen kreeg, is inmiddels verder opgelopen tot 7,5 miljoen.

De extra euro's gebruikte BAM voor het nemen van voorzorgsmaatregelen voor het afzinken van de tweede sluisdeur. De 7,5 miljoen euro voor dit jaar komt bovenop de tientallen miljoenen euro's waarmee sluisproject OpenIJ de bouwers - waaronder ook VolkerWessels - eerder al opzadelde.



Aanvankelijk was het de bedoeling dat de nieuwe sluis dit jaar in gebruik zou worden genomen. Maar omdat er meer in de grond werd aangetroffen (leidingen, kabels, bunkers) dan op voorhand gedacht, werd de verwachte oplevering vorig jaar al met drie jaar uitgesteld.

De vertraging verklaart een deel van de onvoorziene uitgaven, al zijn de bouwbedrijven daar ook gedeeltelijk voor gecompenseerd. Eerder werd al bekend dat Rijkswaterstaat vanwege de vertraging 19 miljoen euro meer kwijt is dan begroot. Dat heeft onder meer te maken met de oude Noordersluis, die langer open moet blijven en met het projectbureau van Rijkswaterstaat dat het project begeleidt.