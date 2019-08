Amsterdamse Rocky eerste vrouwelijke karakter in straatvoetbalversie van FIFA

AMSTERDAM - De Amsterdamse Rocky Hehakaija is één van de karakters in de nieuwe straatvoetbalversie van FIFA 20. De straatvoetballer is daarmee de eerste vrouwelijke vereeuwiging in het spel dat volgende maand uitkomt.

"Het is een droom die uitkomt. In de eerste FIFA Street zaten drie van mijn vrienden en toen dacht ik alleen maar: 'ik wil de eerste vrouw worden die in de game komt'. De eerste game kwam vijftien jaar geleden uit, dus het heeft even geduurd. Dus toen ik het hoorde dacht ik: 'dit is beter dan een standbeeld'", zegt Rocky.

Blessure

De 35-jarige Amsterdamse wordt gezien als één van de pionieren van het straatvoetbal. Op haar 22e liep ze een ernstige blessure op aan haar knie, waardoor ze nu bijna niet meer kan straatvoetballen. Maar voor onze camera wil ze toch nog wel even laten zien wat ze kan. "Ik sta vooral bekend om mijn techniek, de voetbaltrucjes. De Akka met knie is wel mijn signature move."

Het vrouwenvoetbal van nu is niet meer te vergelijken met de tijd toen Rocky jong was. Het succes van de Oranjeleeuwinnen nu is iets waar de straatvoetballer altijd van droomde. Ze kijkt nu vooral met trots naar de Nederlandse vrouwen. "Ik was afgelopen WK bij elke wedstrijd in Frankrijk erbij. Ik geniet ervan. Dit is waar ik heb van gedroomd en het kan nu gewoon", besluit ze.