Liefde hangt in de lucht: Haarlems Skate Night-koppel krijgt skeelerbaby

HAARLEM - De Haarlem Skate Night bestaat al bijna 20 jaar en is inmiddels uitgegroeid tot meer dan alleen een skeelertocht. Het sportevenement is een broeinest van prille liefdes en uit verliefdheid ontstaat nieuw leven. Er is namelijk een heuse Skate Night-baby geboren.

Manon en Niek uit Haarlem ontmoetten elkaar zo'n acht jaar geleden tijdens een van de skeelertochten naar Parijs. Tijdens die lange rit sloeg de vonk compleet over. Het was van beide kanten liefde op het eerste gezicht.

Gelijk al leuk

Manon: "Ik zag hem lopen, en ik dacht: die moet ik hebben. Maar volgens mij dacht Niek dat eerder over mij." Niek vult aan: "Ja, ik dacht dat al eerder over Manon. Tijdens de reis naar Parijs zag ik haar op de deelnemerslijst staan. Ze leek me gelijk al leuk."

Lees ook: Vrachtwagenfans onthullen geslacht van baby op bijzondere manier

Kees van den Berg, deelnemer van het eerste uur, was er al die jaren geleden ook bij en zag de liefde gelijk opbloeien. "Er waren een paar leuke meiden mee en Niek liep er rond. Het moest dus wel goed gaan", vertelt Kees. "Het klikte gewoon meteen. Ik snap wel dat daar een baby uit voortkomt."

Skeelerbaby

En dat gebeurde ook. Zo'n vier maanden geleden werd Eva geboren: een echte skeelerbaby. Manon en Niek leren de baby nu al stiekem met skates omgaan. Niek vreest dat ze misschien later voor volleybal zal kiezen, de sport die Manon beoefent. "Maar dat vind ik niet zo erg", verklaart hij. Toch gaat hij haar zeker proberen aan te moedigen de tocht een keertje mee te skeeleren.