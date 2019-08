Witwasonderzoek Haarlemmermeer leidt OM naar makelaarskantoor van onderwereld

HAARLEMMERMEER - Een witwasonderzoek in Haarlemmermeer heeft het OM naar een bedrijf geleid dat jarenlang dienst deed als makelaarskantoor voor de onderwereld. De twee eigenaren, een 66-jarige man uit Hillegom en een 61-jarige man uit Hoek van Holland, zijn opgepakt

Waar zij kantoor hielden, is niet bekend, maar het AD schrijft vandaag dat de twee bedrijfseigenaren in beeld kwamen tijdens een witwasonderzoek in de regio Haarlemmermeer. Door geldstromen te volgen, kwamen de FIOD en het Openbaar Ministerie Noord-Holland uit bij het bedrijf van de verdachten.

Ze bleken meerdere bedrijven te hebben opgezet om hun witwaspraktijken te faciliteren. Door papieren te vervalsen, regelden ze niet-bestaande dienstverbanden - spookbanen - voor criminelen, zodat zij witte inkomsten zouden hebben. Ook zouden ze voor leaseauto's en onderduikadressen voor de drugs- en wapenhandelaren hebben gezorgd.

Spookwoningen

Een van de spookwoningen - in Amsterdam bleek te worden bewoond door een crimineel die nog 42 maanden celstraf voor drugssmokkel was veroordeeld, maar het hoger beroep in vrijheid mocht afwachten. Bij hem thuis werd een partij xtc en een partij anabolen gevonden, waarna hij is vastgezet.

De twee zestigers leidden de politie naar tien criminelen. Ze worden onder meer verdacht van handel in heroïne, cocaïne, xtc, softdrugs en wapens. Behalve vuurwapens met munitie stuitte de politie ook op loodsen met anabole steroïden. De FIOD heeft beslag gelegd op 450.000 euro contant geld en drugs, anabolen en medicijnen met een waarde van meer dan een miljoen euro.

Geld op gevangenisrekening

Vermoed wordt dat de mannen in enkele jaren voor 1,4 miljoen euro hebben witgewassen. Door via schimmige constructies geld uit te betalen, zorgden de twee mannen er zelfs voor dat gevangen criminelen geld op hun gevangenisrekening gestort kregen.

In totaal zijn inmiddels zes personen opgepakt, onder wie Noord-Hollanders. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen. Volgens de projectleider van de FIOD toont de aanhouding van de twee hoofdverdachten aan dat hun aanpak loont.

"Het aanpakken van deze figuren en het volgen van hun financiële stromen leidt ons naar criminelen die we anders niet hadden gepakt."