Eigenaar gekraakt pand Westpoort na ontruiming: "Blij dat het heel snel gegaan is"

AMSTERDAM - De We Are Here-groep die in het pand van de Amsterdamse ondernemer Salih Ozcan was getrokken, heeft dat pand vanavond moeten verlaten. Tot opluchting van de ondernemer: "Ik ben blij dat het heel snel gegaan is."

Toch schrok Ozcan toen hij het pand aan de Abberdaan in Westpoort voor het eerst na het bezoek van de krakers van binnen zag. "Mijn hart ging sneller kloppen. Dat iemand met de spullen of ruimte van iemand anders zo kan omgaan." Het is dan ook een behoorlijke troep in het pand.

Chiara Reneman, sympathisant van de groep veelal uitgeprocedeerde asielzoekers, meent dat de rotzooi in het pand niet alleen maar door de krakers veroorzaakt is. "Nee, dat kun je niet aanrichten in zulke korte tijd. Nee, het zag er niet zo uit. Er zijn alleen maar een paar matrassen neergelegd en er is gekookt. We hebben het niet kunnen poetsen of boenen."

Voor Ozcan rest nu het opruimen van zijn pand. "Heel veel werk", zegt de ondernemer daarover. "We beginnen er in ieder geval aan en dan zien we wel hoe het uitpakt."

Maandag ging AT5 met Ozcan naar diens pand om te kijken hoe het eraan toe was. Toen Ozcan wilde laten zien hoe het er van binnen uitzag, werd hij door de krakers gemaand zijn pand te verlaten. De politie liet toen weten dat er niet met spoed ontruimd zou worden. Omdat de situatie in het pand als onveilig werd bestempeld, werd vandaag aan het eind van de middag toch overgegaan tot ontruiming.