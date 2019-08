Geen poepbacterie meer in water van Amstelveense Bosbaan: sportactiviteiten weer opgepakt

AMSTELVEEN - (AT5) Er zit geen E.coli, beter bekend als poepbacterie, meer in het water van de Bosbaan in het Amsterdamse Bos. Dat betekent dat alle sportactiviteiten weer kunnen doorgaan.

Afgelopen vrijdag werd de bacterie aangetroffen in het water van de roeibaan in het Amsterdamse Bos. De Open Water Zwemwedstrijd van 18 augustus ging daardoor niet door. Ook mochten hengelaars er voorlopig niet vissen.

Bij de laatste en dus nieuwste metingen kwam naar voren dat de bacterie niet meer in het water zit en dat betekent dat de meeste activiteiten met betrekking tot de watersport in het bos weer door kunnen gaan.

Topsportlocatie

De Bosbaan is geen officiële zwemlocatie, maar enkele keren per jaar wordt er een zwemwedstrijd georganiseerd. Wel is de Bosbaan een topsportlocatie voor de roei- en kanosport en is het een geliefde visplek onder hengelaars.