Koikarper-kampioen Martin: liefde voor zijn vissen is de basis van het succes

BEVERWIJK - De Japanse koikarper is de koning van de vijvervissen; logisch dat Martin van der Stel ze behandelt als prinsjes. De Beverwijker verzorgt zijn vissen zó goed dat ze het afgelopen weekeinde bij een grote internationale wedstrijd in Arcen in drie categorieën de eerste prijs wonnen.

Trots toont Martin de bekers in de achtertuin van zijn huis. Het is de beloning voor jarenlang hard werken, al heeft hij dat zelf nooit zo gevoeld. De kleurige koikarpers verzorgt hij alsof het zijn kindjes zijn. "En daar doe je nou éénmaal alles voor", vertelt hij aan NH Nieuws.

Rust, reinheid en regelmaat. Dat is volgens Martin de basis van het succes van zijn vissen, die door de jury als de mooiste werden beoordeeld. "Bij eerdere wedstrijden zat ik er steeds net naast. Ik zei tegen mijn vrouw: het zal wel weer niks worden. Maar zie: nu was het in een keer raak."

Liefde voor vissen

Martin vindt het leuk dat zijn vissen een keer in de prijzen zijn gevallen, maar daarvoor heeft hij zijn koikarpers eigenlijk niet. Als kind hield hij al van vissen. Thuis mocht hij van zijn vader geen aquarium op zijn kamer, maar toen hij op eigen benen stond was een glazen bak met water één van de eerste dingen die hij aanschafte. En zodra hij er de ruimte voor had, verscheen er een vijver in zijn tuin.

Hoewel hij geen stilzitter is, kan hij zo voor een lange tijdje naar zijn koikarpers kijken. "Dat is genieten geblazen. En dat ik nu ook nog een prijs met ze win, is natuurlijk helemaal geweldig."