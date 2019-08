Loosdrechtse Plassen zoekt passagiers voor hun nieuwe fietsboot

WIJDEMEREN - Meer natuur, verbetering van de waterkwaliteit en duurzame recreatie. In 2017 ondertekenden 21 partijen een plan om het gebied rond de Oostelijke Vechtplassen te verbeteren. Hoe staat het er nu voor? NH Nieuws neemt een kijkje bij een aantal van de projecten. Vandaag: de Fietsboot op de Loosdrechtse Plassen.

"Dit is een prachtig gebied", vertelt Leo Vonk vanaf de Fietsboot. "We varen nu naar het eiland Markus Pos. Daar is een mooi strandje aangelegd en er kunnen tegenwoordig ook een paar tentjes staan." Ook mensen zonder boot kunnen daar nu van genieten. "Wij brengen je er 's ochtends heen en pikken je 's avonds weer op", zegt Leo.

De Fietsboot is één van de vele projecten die vallen onder het zogeheten Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Tot aan 2027 is het doel: de natuur versterken en het gebied nog aantrekkelijker maken om te leven en recreëren.

Vanuit zijn 'Stichting Veerdiensten op de Vecht' runt hij met vrijwilligers al enige tijd een fietsboot op de Vecht en daar is deze Loosdrechtse route nu bijgekomen. "De boot vaart heen en weer tussen de Porseleinhaven in Oud-Loosdrecht en de Fuut in Nieuw-Loosdrecht. Scheelt een behoorlijk stuk fietsen", zegt Leo.

Proef

"Deze Loosdrechtse fietsboot is een proef," vertelt Leo. "We begonnen eind juni en varen door tot begin september, dagelijks -behalve op maandag- tussen 10.00 en 17.00 uur. Daarna gaan we evalueren en kijken of we volgend jaar doorgaan."

En hoe gaat het tot nu toe? "Het gaat goed. In het begin hebben we wat technische problemen gehad, maar dat konden we in de avonduren oplossen. Daar heeft geen passagier wat van gemerkt", zegt Leo. Ook opstapper Gerrit Floor is enthousiast. "Ja, dit is geweldig. Voor weinig geld krijg je een heel mooi tripje op het water. Als mensen het weten te vinden, zijn ze blij."

Welkom

En daar wringt hem de schoen, want de boot zit niet zo vol als ze gehoopt hadden. "We maakten ons van tevoren zorgen of er niet teveel mensen op de kade zouden staan", zegt Leo. De boot mag namelijk maar maximaal twaalf passagiers vervoeren. "Maar dat probleem hebben we nog niet gehad, integendeel. We zouden best wat meer mensen willen vervoeren."

Ook fietsen, rolstoelen, wandelwagens en fietskarretjes mogen mee. Aan het gebied en aan de enthousiaste vrijwilligers zal het niet liggen, denkt Leo. "Dus mensen: kom gewoon! Jullie zijn van harte welkom aan boord!"