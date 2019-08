Spoedontruiming in Amsterdam bij gekraakt pand Westpoort: We Are Here-krakers vertrekken

AMSTERDAM - (AT5) De krakers die sinds vorige week in een pand aan Abberdaan zaten, moeten op last van de hoofdofficier van justitie het pand uit.

De brandweer en netbeheerder Liander zijn vanmorgen bij het gekraakte pand geweest. "Zij hebben geconstateerd dat er een gevaarlijke situatie in het pand is ontstaan voor krakers en omgeving. Op grond hiervan heeft de officier van justitie besloten tot een spoedontruiming", meldt de politie.

Inmiddels staan verhuiswagens voor het pand en lijken de krakers gehoor te geven aan het bevel. Het gekraakte pand haalde het landelijke nieuws nadat AT5 met pandeigenaar Salih Ozcan maandag een kijkje kwam nemen bij de krakers. Ozcan werd tijdens de opnames uit zijn eigen pand gezet.

'Enorme bende'

Ozcan is opgelucht dat het pand, dat hij voordat het gekraakt was aan het verbouwen was, nu is ontruimd. Maar hij vertelt ook aan AT5 dat het binnen een enorme bende is. "Ik heb net binnen rondgelopen en het is hartverscheurend. Er zit zoveel werk in; de tweede en derde verdieping waren net bezemschoon en nu ben ik weer terug bij af. Het is echt ongelofelijk."

De politie meldt dat alle krakers het pand zelfstandig hebben verlaten. Er zijn geen aanhoudingen verricht.