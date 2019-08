Twee handgranaten in twee dagen tijd: Snodenhoekpark in Amsterdam krijgt cameratoezicht

AMSTERDAM ZUIDOOST - (AT5) Bij het Snodenhoekpark in Amsterdam-Zuidoost worden camera's geplaatst nadat daar anderhalve week geleden een handgranaat bij een woning ontplofte. Een dag later werd een tweede handgranaat aangetroffen bij de voordeur van een buurvrouw.

De politie kreeg op 10 augustus een melding dat alle ruiten van een woning aan het Snodenhoekpark waren beschadigd. Onderzoek heeft uitgewezen dat de schade is veroorzaakt door de ontploffing van een handgranaat aan de achterzijde van de woning.

Een dag later kreeg de politie een melding van een bewoner van een andere woning aan het Snodenhoekpark dat er een handgranaat voor haar woning lag. Dat explosief is vervolgens door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) opgeruimd.

Sindsdien wordt er extra door de politie gesurveilleerd en is er de dagen erna een buurttent geplaatst waar buurtbewoners met de gemeente en politie in gesprek kunnen gaan over de incidenten. Daar komt nu cameratoezicht bij. De camera's blijven vanaf vandaag voor in ieder geval een maand staan.