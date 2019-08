Ook veel internationale aandacht voor Brexit-uitzwaaimoment op strand Wijk aan Zee

WIJK AAN ZEE - Internationale media berichten massaal over een oproep op Facebook om op het strand van Wijk aan Zee naar de Brexit te gaan kijken.

Veel buitenlandse nieuwssites, waaronder ABC News, The Independent, The Washington Post, Al Jazeera en Metro, schrijven over het ludieke evenement. Ruim 64.000 mensen zijn inmiddels geïnteresseerd in het evenement op Facebook.

Organisator Ron Toekook moet nog even wennen aan alle aandacht. "Ik ben er eigenlijk nog van aan het bijkomen dat het nationaal werd opgepakt. Maar dat het nu ook internationaal wordt opgepakt, daarvan moet ik wel zeggen dat ik totaal flabbergasted ben", vertelt hij tegen NH Nieuws.

Telefoontjes

Zijn telefoon staat roodgloeiend. "Het is echt absurd. Ik word van alle kanten gebeld. Ik word zelfs benaderd door mensen uit het buitenland die dit soort festivals in hun eigen land willen organiseren."

Toekook benadrukt dat het nog niet duidelijk is of het evenement er daadwerkelijk komt. "Dinsdag ga ik om de tafel met de gemeente Beverwijk. Er zijn nog geen besluiten genomen. We gaan eerst kijken of we dit kunnen organiseren en betalen."