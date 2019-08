VIDEO: Tankschip ramt sluisdeur bij Oranjesluizen: sluis rest van de dag dicht

AMSTERDAM - Een tankschip is vanochtend tegen een sluis gevaren bij het Oranjesluizencomplex in Amsterdam. Hierdoor is de sluis kapot.

Het ongeluk vond vandaag om 11.00 uur plaats. Het gaat om de Prins Willem-Alexandersluis, die nieuwste sluis op het complex. Op beelden gefilmd door een medewerker van het sluiscomplex is te zien hoe het schip met behoorlijke vaart een van de sluisdeuren ramt.

Lees ook: Blaricumse sluis kan (eindelijk) open, maar is nog niet af

Rijkswaterstaat neemt geen risico en sluit de sluis in ieder geval tot 00:00 uur vanavond. Mogelijk blijft de sluis nog langer gesloten, zo laat een woordvoerder weten. Dit betekent dat er voor schepen langer dan 95 meter geen doorgang is vanuit de oostkant van het IJ.