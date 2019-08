Dappere Niels (43) uit Hoogkarspel gaat ervoor: 530 kilometer lopen naar Parijs

HOOGKARSPEL - Het begon misschien als een grap, maar hij moet er nu toch echt aan geloven. Niels Jong (43) uit Hoogkarspel gaat 530 kilometer lopen naar Parijs. "Ja, lach maar. Alleen ik moet het echt gaan doen. Het is een droom en nachtmerrie die uitkomt", grapt hij.

Niels plaatste op zondagavond een bericht op zijn Facebook dat hij bij het behalen van 530 likes - gelijk aan 530 kilometer - deze barre afstand zou gaan wandelen naar Parijs. Toen hij de volgende ochtend wakker werd was het even slikken: alle likes waren al behaald.

"Stiekem wist ik wel dat dit zou kunnen gebeuren. Het was daarom een serieuze grap. Je ziet wel vaker dat mensen dit doen en die likes haal je altijd wel. Ik heb er dus wel rekening mee gehouden dat ik misschien moest gaan lopen", vertelt hij.

Dat wil ik ook

Niels speelde al een tijdje met het idee om iets ludieks te doen rondom reizen en lichamelijke beweging. Een paar jaar geleden raakte hij geïnspireerd door het verhaal van Bas Jongerius die naar China ging fietsen. "Ik vond dat zo bijzonder en heb hem toen een paar maanden gevolgd. Ik wilde ook zoiets doen, maar met een vrouw en drie kinderen doe je dat niet zomaar - zo lang van huis weg gaan", aldus Niels.

Dus ging hij nadenken over alternatieve opties. "Ik heb alleen een hekel aan wind, dus fietsen leek me geen goed idee. Lopen bleef over, maar waar wil ik dan naar toe lopen? Parijs leek me nog een redelijke afstand."

Voorbereid gaan lopen

Het is Niels zijn plan om volgend jaar zomer naar Parijs te lopen, zodat er nog veel tijd is om te oefenen. "Want ik heb nog nooit getraind. Dus nu moet ik veel gaan wandelen en oefenen. Want ik wil wel voorbereid gaan lopen." Niels heeft zich in ieder geval alvast ingeschreven voor de Amsterdam City Walk in oktober. "Daarmee wordt het wel al serieuzer."

Niels doet het ook een beetje voor zijn eigen figuur. "Ik ben een klein beetje te zwaar, dus hiermee sla ik mooi twee vliegen in één klap." Niels verwacht dat hij de 530 kilometer in twee weken gaat lopen.