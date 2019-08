'Deel van collectie Beatles Museum Alkmaar niet origineel'

ALKMAAR - Het Beatles Museum Alkmaar bezit naar eigen zeggen de grootste privécollectie van de populaire popgroep uit de jaren 60 en 70. Maar nu blijkt een deel daarvan niet echt, of in elk geval niet aantoonbaar origineel.

Dat schrijft Nieuwe Revu.

Het Alkmaarse museum claimt bijvoorbeeld de eerste gitaar van George Harrison in het bezit te hebben. Die gitaar is echter ook te vinden bij het Beatles-museum in Liverpool, dat ook beweert over het originele instrument te beschikken.

Uit onderzoek van Nieuw Revu blijkt dat eigenaar Azing Moltmaker van geen enkel collectiestuk een certificaat van echtheid kan laten zien, ook niet van kledingstukken en gouden platen. Ook van de gitaar van Harrison heeft hij geen papieren. Hij beweert dat hij alle spullen van Apple Corps, het management van The Beatles, heeft gekregen.

Bedankje

Volgens Moltmaker was de band decennia geleden in een rechtszaak verwikkeld met muziekmaatschappij EMI. Die zaak zouden The Beatles hebben gewonnen met behulp van Moltmakers boeken over de band, waarvoor Apple Corps de Nederlander wilde uitbetalen in geld.

Lees ook: Initiatiefnemer Beatlesmuseum vertelt verhaal over verzamelgekte in nieuw boek

"Ik heb gezegd dat ik helemaal niet geïnteresseerd was in geld, maar in plaats daarvan spullen wilde voor mijn museum", aldus Moltmaker tegen het weekblad. Apple Corps zou hem vervolgens originele Beatles-items hebben gebracht met een wit bestelbusje. "Als iemand met spullen uit een busje komt, dan ga je er van uit dat het klopt."

'Zieke grap'

Hoewel Moltmaker inmiddels erkent dat een deel van de spullen waarschijnlijk niet echt is, gaat het volgens hem om een 'zieke grap'. "Waarom iemand zoiets gedaan heeft, is voor mij onbegrijpelijk. Wie weet heeft men gewacht tot het museum zo groot was dat men het neer probeerde te halen", schrijft Moltmaker op de website van het museum.

Moltmaker was vanmiddag niet op de hoogte van het artikel van Nieuwe Revu, maar "wordt er niet warm of koud van", vertelt hij tegen NH Nieuws. Hij is dan ook niet van plan het blad te kopen. "Zonde van mijn geld, dan koop ik liever een Beatles-plaat."

Volgens Nieuwe Revu zou het gaan om tientallen neppe items, maar daar is volgens de museumeigenaar niets van waar. "Het gaat in totaal om vier artikelen. Of ze daadwerkelijk nep zijn, wordt nog onderzocht. Maar het lijkt er wel op en dus vermelden we er nu bij dat het replica's zijn en hebben we een bericht op de website geplaatst. Daarmee is de kous voor mij af", aldus Moltmaker.