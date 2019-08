Windhoos gespot voor de kust van Egmond aan Zee

EGMOND AAN ZEE - Voor de kust van Egmond aan Zee is gisteravond een windhoos gezien. De slurfvormige wolk kwam niet aan land en richtte geen schade aan.

"Tornado boven zee!", schreef Judith Bakker bij haar foto van de wervelwind die ze rond 20.15 uur spotte. De kleine slurf bleef ruimschoots boven het wateroppervlak en kwam niet aan land, wat betekent dat 'ie geen schade heeft aangericht.

Een wervelwind boven land wordt vaak een windhoos of tornado genoemd. Boven zee gaat het dan om een cycloon, al was deze wervelwind te zwak om onder die noemer te worden geschaard.



Eerder deze maand trok een windhoos over de binnenstad van Amsterdam, en richtte daar enige schade aan. Ook in Hem werd de nodige schade aangericht door een windhoos.

Windhozen ontstaan vaak bij een groot verschil in temperatuur tussen de atmosfeer op hoogte en aan het aardoppervlak. Ook moet het voor het ontstaan van een hoos op ongeveer tien kilometer hoogte zeer hard waaien.