Rechtszaak om daklozencamping in het Vondelpark

AMSTERDAM - De voorzieningenrechter in Amsterdam buigt zich morgen over de aangekondigde komst van een daklozencamping in het Vondelpark. De gemeente wil daar een stokje voor steken, maar initiatiefnemer Frank van der Linde zet zijn plan door.

"De gemeente moet zorgen voor meer opvang voor daklozen. Het probleem is nijpend, maar bij de gemeente gaan geen alarmbellen al", vindt hij.

Volgens Van der Linde, zelf ook dakloos, slapen in het Vondelpark tientallen daklozen, wat verboden is maar door handhavers oogluikend wordt toegestaan. "Wij worden gedwongen de wet te overtreden: kraken is illegaal, op straat slapen is verboden, wakker blijven is geen optie."

Dwangsom

Zijn plan is op zondag 25 augustus de daklozencamping te starten met een kickoff-party. De gemeente heeft hem laten weten een dwangsom op te leggen van minimaal 10.000 euro als hij het evenement doorzet.