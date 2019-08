Eisen tot 7,5 jaar cel voor ontvoering en gijzeling Jdesse Boerenveen

ALMERE - Het Openbaar Ministerie heeft straffen uiteenlopend van zestien maanden tot 7.5 jaar geëist tegen zes mannen voor de ontvoering en gijzeling van Jdesse Boerenveen, die een fatale afloop had.

Een vrouw kreeg daarnaast een taakstraf van 240 uur opgelegd met zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf.

Het lichaam van Jdesse Boerenveen werd eind december 2016 gevonden op een eilandje in Almere nadat hij 1 december vermist was geraakt. Op de eerste dag van zijn vermissing werd hij gegijzeld in een garage in Wormerveer omdat hij schulden open had staan bij de verdachten.

Vanuit die garage werd hij door drie mannen meegenomen naar Almere. Hierna is niets meer van hem vernomen.